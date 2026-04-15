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Cliff Williams / TPI Members of the Wetumpka High School Class of 2026 who will soon be graduating next month and going on to college or the military stopped for a moment for a photograph in the school’s driveway. The seniors are back from spring break and have another six weeks of school remaining.

Members of the Wetumpka High School Class of 2026 who will soon be graduating next month and going on to college or the military stopped for a moment for a photograph in the school’s driveway. The seniors are back from spring break and have another six weeks of school remaining.