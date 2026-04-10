Harlie Grace Barrett attends Edgewood Academy, where she has been actively involved in cheerleading and volleyball. She has participated in Frazer Church Ridge Serve Day as well as volleyball and cheer camps and has volunteered with River Rats Wrestling. Harlie also took part in the Judge Baxley Investiture Ceremony and is the owner of Art by Harlie. She has earned numerous athletic honors, including being named to the All-State and All-County Volleyball Team, receiving the Volleyball Coaches Award and being recognized as an All-American and All-Star Cheerleader, as well as a UCA Cheer Jump Off Finalist. She has served as both volleyball and cheer team captain. In addition to her athletic achievements, Harlie has demonstrated strong leadership and academic excellence as SGA President, class president, a member of the National Honor Society and a recipient of the Auburn First Award and the 9th Grade Joe Sewell Certificate. She has also been honored as a Diamond Doll and Miss Edgewood. Harlie plans to attend Auburn University, where she will pursue a degree in biomedical sciences/pre-dentistry and has been awarded the Fearless and True Scholarship. She is the daughter of Brian and Mandie Barrett.
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