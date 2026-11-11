Using a mix of ball-control offense and a ball-hawking defense, the Wetumpka High Indians handed Spanish Fort its first loss of the 2026 season advancing to the third round of the AHSAA Flag Football Playoffs. Wetumpka won 21-12 and in their next postseason outing  will face Northridge. 

“We played great,” Wetumpka coach Candice Lacey said. “The defense did their job and the offense…we finally put the ball in the air and it landed. We’ve come a long way.”

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Griffin Pritchard / For TPI Wetumpka quarterback Elaine Mayes (22) uncorks a throw down field against Spanish Fort on Tuesday night. Wetumpka advances to the third round to play Northridge.
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Griffin Pritchard / For TPI A host of Indian defenders swarm a Spanish Fort ball carrier on Tuesday night in the second round of the playoffs. Wetumpka handed the Toros their first loss of the season.