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Cliff Williams / TPI Ivy Creek Healthcare operates Elmore Community Hospital. Ivy Creek has filed a lawsuit against the Elmore County Economic Development Authority for interring with its business operations.

Ivy Creek Healthcare contends it has a lease for the current Elmore Community Hospital building through 2035. The Elmore County Economic Development Authority says no lease beyond 2030 exists and planning needs to start immediately for the next steps for healthcare in Elmore County.

Recent court filings for an Ivy Creek lawsuit filed in August reveal discussion of a new hospital in Elmore County has been going on for more than a year and some cases with Baptist Health. Ivy Creek contends Baptist Health CEO Russ Tyner has been part of the discussion on “Project Mercury” and was even provided a draft copy of a request for proposal for healthcare in Elmore County.