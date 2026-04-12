Tiers of Sweetness Royal Ball
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Cliff Williams / TPI The younger princesses got crown adjustments as necessary. In this case from Georgia Wyatt who was dressed as Mary Poppins.

The only thing missing in downtown Wetumpka Saturday was Cinderella's carriage to take her back before midnight.

In this case there was no pressing deadline. It was just fun and sweet and Tiers of Sweetness hosted its third annual Royal Ball with the help of the Wetumpka High School Theater Guild. The bakery was turned into a castle full of Disney princesses and a few princes to help encourage those much younger on the way to be a royal princess.

PHOTOS: Third Annual Royal Ball comes to downtown Wetumpka

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