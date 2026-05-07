It was an hour-long ride north along U.S. Highway 231 Wetumpka in December 2023 for James Williams.

The 36-year-old from Alabaster had been seen on surveillance video at Wind Creek Casino and Hotel Wetumpka inspecting a golf cart in the VIP parking area before driving it away. According to court documents, Williams was found by the Wetumpka Police Department about 5 miles away in Wallsboro with methamphetamines and glass pipes in his possession. He was soon charged with first-degree theft, possession of a controlled substance and possession of drug paraphernalia.

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