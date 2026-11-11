In 2025, Elmore County flag football coach James Blackwell did not know if he had enough girls to field a team for the inaugural flag football season. The Panthers scraped by but pulled things together to field a team.

However, now in 2026, Elmore County can say it is the proud owner of a 9-3 overall record, and the winner of its first playoff game in program history, with the added benefit of doing it in front of a home crowd at Burt-Haynie Field.

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