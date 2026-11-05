The first four weeks of the season were grim, to say the least. The last six, however, have been anything but.

The Stanhope Elmore football team is riding the momentum of a six-game winning streak into the first round of the playoffs, which will certainly be necessary against the No. 3-ranked team in Class 5A, Hillcrest-Tuscaloosa.  

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Lizi Arbogast / TPI Stanhope Elmore quarterback Davis Foshee (6) and the Mustangs are riding the momentum of six straight wins into the playoffs. The Mustangs drew No. 3 ranked Hillcrest-Tuscaloosa in the first round.
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Lizi Arbogast / TPI The Stanhope Elmore defense faces a tall task of limiting a Hillcrest-Tuscaloosa offense that is averaging nearly 300 rushing yards a game and 52.3 points per game in the first round.