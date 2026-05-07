Devontay Stanley Jones

Devontay Stanley Jones

CrimeStoppers 215 Stop is offering a reward for any information leading to the whereabouts of fugitive Devontay Stanley Jones.  

The United States Marshals Service, Gulf Coast Regional Fugitive Task Force, Autauga County Sheriff’s Office, Elmore County Sheriff’s Office, Prattville Police  Department, Millbrook Police and Alabama Law Enforcement Agency initiated an investigation  to locate and arrest Devontay Stanley Jones. 

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