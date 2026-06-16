Cliff Williams / TPI Carol Cook Carter is running for circuit court judge Place 5 in 19th Judicial Circuit. She is on the Republican primary ballot. Carter lives in Elmore County has primarily practiced family law.
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Cliff Williams / TPI Carol Cook Carter is running for circuit court judge Place 5 in 19th Judicial Circuit. She is on the Republican primary ballot. Carter lives in Elmore County has primarily practiced family law.

Voter turnout was low in Elmore County and across the state for the primary runoff. 

The only local race in Elmore County was on the Republican ballot for 19th Judicial Circuit Court Judge Place 5 between Carol Cook Carter and Bradley Earl Ekdahl. Voters of the 19th circuit in Autauga, Chilton and Elmore counties selected Cook.

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