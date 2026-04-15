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Cliff Williams / TPI The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts has receieved a grant from the Alabama Arts Council that will all the museum to remove the glass and add additional wall space for hanging art. The grant will also fund additional education space.

Planned renovations at The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts and the Wetumpka Depot Players got a little funding from the Alabama State Council on the Arts.

Both organizations are getting $100,000 to aid their facilities. It means the art centers will be able to continue their service to the community for decades more.