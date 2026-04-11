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Cliff Williams / TPI Movement Mortgage played host to the first gathering of the Wetumpka Area Chamber of Commerce Young Professionals last week. It attracted dozens of professionals seeking to network with others.

It was all smiles in downtown Wetumpka Thursday night as the Wetumpka Area Chamber of Commerce hosted its first young professionals event.

More than four dozen young professionals gathered at Movement Mortgage to get to know each other for the first gathering. That’s OK with Wesley Justiss who is heading up the group for the chamber along with the chamber’s Julia McHaney.

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