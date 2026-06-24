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Cliff Williams / TPI The Wetumpka Farmers Market attracts vendors from across the state with vegetables, fruits, baked goods, jams, jellies and sauces.

Fresh fruits, vegetables, baked goods, jams, jellies and more are just around the corner at the Wetumpka Farmers Market. Vendors such as Palmer Farms, Wildly Blessed, Penton Farms, Evans Farms, Lo Lo’s Bakery and Pops BBQ Pitt will be there from 9 a.m. to 1 p.m. Thursdays with peaches, tomatoes, cakes, honey, blackberry jams and more. The Wetumpka Farmers Market is located on the banks of the Coosa River at the corner of East Coosa Street and Cotton Street.

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