Once a team gets to about the halfway point of the season, it’s easy to start comparing records and common opponents.

And when doing that, Wetumpka’s football squad should feel pretty good about its chances against Percy Julian this Friday night in Class 6A Region 2 play.

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Cliff Williams / TPI Wetumpka’s Zyon Robinson (0) and the Indians will look to take down Percy Julian on Friday night.

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