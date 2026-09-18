Featured Wetumpka looks to right the track vs. Percy Julian Sep 18, 2026 Sep 18, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Once a team gets to about the halfway point of the season, it’s easy to start comparing records and common opponents.And when doing that, Wetumpka’s football squad should feel pretty good about its chances against Percy Julian this Friday night in Class 6A Region 2 play. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m!6C4J yF=:2? Wa\a[ `\`X :D 4@>:?8 @77 2 92C5\7@F89E `h\`c G:4E@CJ @G6C #69@36E9[ 2 E62> E92E (6EF>A<2 Wb\`[ `\`X 62D:=J 362E EH@ H66<D 28@] k^DA2?mk^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Wetumpka’s Zyon Robinson (0) and the Indians will look to take down Percy Julian on Friday night. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAmkDA2?mp55 E92E E@ E96 724E (6EF>A<2 92D?’E =@DE E@ !6C4J yF=:2? :? E96:C EH@ >66E:?8D @? E96 8C:5:C@?[ 2?5 E96 x?5:2?D 92G6 E@ 766= =:<6 E96J 92G6 E96 FAA6C 92?5] qFE 4@>:?8 @77 2 962CE3C62<:?8 =@DD @7 E96:C @H?[ E96 x?5:2?D 2C6?’E 8@:?8 E@ 36 @G6C=@@<:?8 2?J@?6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(6EF>A<2 :D 4FCC6?E=J =65 3J 2 A2:C @7 5F2=\E9C62E BF2CE6C324<D] r92C=:6 $<:AA6C 92D E2<6? E96 >@DE D?2AD F?56C 46?E6C[ 2?5 96’D 8@:?8 ad @7 da A2DD:?8 7@C cfc J2C5D :? ;FDE 7@FC 82>6D E9:D D62D@?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw@H6G6C[ 96’D 2=D@ E96 D64@?5\=625:?8 CFD96C 2E ed]d J2C5D A6C 82>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp=D@ E2<:?8 D@>6 D?2AD 92D 366? D@A9@>@C6 z2CD6? %2E6] !2DD:?8\H:D6[ 96’D 8@:?8 c\7@C\h H:E9 h` J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D] w6 92D J6E E@ 36 :?E6C46AE65] qFE E96 E9:?8 23@FE %2E6 :D 96’D 2=D@ E96 E62>VD =625:?8 CFD96C H:E9 fb]g J2C5D A6C 82>6] w6 92D E@E65 E96 32== cg E:>6D 7@C 2 E@E2= @7 ahd J2C5D] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$6?:@C s6@? u=@J5 :D 2=D@ >2<:?8 9:D >2C< @? E96 @776?D6 2D E96 x?5:2?D’ E9:C5\=625:?8 CFD96C] w6’D 925 `ec J2C5D @? ;FDE `e 42CC:6D D@ 72C E9:D D62D@?] u=@J5 :D 2=D@ E96 =625:?8 C646:G6C H:E9 abb J2C5D @? `` C646AE:@?D] z2=63 q2==2C5 >2<6D 2?@E96C 72G@C:E6 E2C86E H:E9 6:89E 42E496D D@ 72C E9:D D62D@? 2?5 a__ J2C5D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?ms676?D:G6=J[ (6EF>A<2 :D ;FDE 23@FE 2D H6==\C@F?565] r@@A6C (:=D@? =625D E96 @776?D6 H:E9 2 DE2886C:?8 h]b E24<=6D A6C 82>6[ 3FE y@C52? qC24J[ +J@? #@3:?D@?[ r9C:DE:? (:=<6D 2?5 r2J56? r2C=:D=6 2== 2C6 2G6C28:?8 d]_ @C >@C6 E24<=6D A6C 82>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mxE’D 8@:?8 E@ E2<6 2?@E96C @?6 @7 E9@D6 H6==\C@F?565 677@CED E@ 362E !6C4J yF=:2?[ 3FE (6EF>A<2 D9@F=5 36 :? 8@@5 D92A6 E@ 2G6?86 =2DE H66<’D =@DD] xE’D 2=D@ 9@>64@>:?8 7@C E96 x?5:2?D[ D@ E96J’== 92G6 2 =:EE=6 6IEC2 E@ 7:89E 7@C]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Possible deal in works after Ivy Creek files lawsuit Teenagers trade yard rolling for kitten rescues Indians’ Floyd crowned football, homecoming king in win Edgewood produces shutout win over Sparta Academy Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Aug. 27 to Sept. 1 Local Weather Currently in Alexander City 81° Clear92° / 69° 8 PM 78° 9 PM 76° 10 PM 75° 11 PM 75° 12 AM 74° Online Poll Are you in favor of data centers? You voted: Yes No I don't know Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.