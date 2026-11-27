Shopping just isn’t what it used to be.
Today we have Amazon, Vinted and ordering online. If we didn’t want to, we don’t have to leave the house to shop. The boxes and bags will magically arrive at the front door.
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