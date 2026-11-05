A five-game skid to end the season was not exactly what the Edgewood Academy football team was hoping for, but it didn’t kill its playoff chances.

And with that, it also did not get in the way of the Wildcats hosting the first round of the AISA Class AA playoffs. This week, Edgewood will host Clarke Prep, out of AISA Region 2, for the first round of the playoffs.

110626-edegwood preview.jpg

Cliff Williams / TPI Edgewood’s Jacorian Bruce (4) and the Wildcats welcome a familiar face in the first round of the playoffs, Clarke Prep. All eight matchups between the two have been in the postseason, including two in the state championship game.