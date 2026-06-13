That time of year has arrived. The sun is out and vacationing is on top of the to-do-list. But for some, it is best for bags to stay unpacked and rest to be found locally. In fact, finding a spot for a wellness and health break should find itself a fairly easy task. Thanks to recent openings, local residents can reconnect with their health right in their backyards. 

Wisp & Well Spa

2026WispWell4.jpg
Buy Now

BML Studio- Montana Kemp for TPI Wisp & Well offers sauna services for customers looking for heat therapy.
Yoga in everyday life
Buy Now

Lake Life Wellness Studio offers a range of yoga classes for customers.