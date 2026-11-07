It is with a heavy heart and a lifetime of memories that I announce the passing of my Mom, Betty Jean McVay Patterson, who left this world on October 14, 2026, at the age of 77.

Betty leaves behind her loving son, Robbie Patterson, who will forever carry her in his heart.

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