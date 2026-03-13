Funeral Service for Mr. Argus Levi Brasell, 94, of Alexander City, Alabama, will be Sunday, March 15, 2026 at 2:00 pm at the Radney Funeral Home.  Dr. Steve King will officiate.  Burial will follow in the Hillview Memorial Park with veteran honors provided by the Alexander City Veterans Honor Guard.  The family will receive friends on Sunday, March 15, 2026 from 12:30 pm to 1:30 pm at Radney Funeral Home.

Argus Levi Brasell, known affectionately as Argus to his friends and family, passed away peacefully on March 11, 2026, in Alexander City, Alabama. Born on April 6, 1931, in the tight-knit Eagle Creek Community, Argus's life was a testament to his faith, generosity, and spirited nature.

Recommended for you