Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Mrs. Jelene Jackson Harris Sep 15, 2026 Sep 15, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1942 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^AmkAmkDA2?m|CD] w2CC:D A2DD65 2H2J A62467F==J @? uC:52J[ $6AE6>36C ``[ a_ae[ DFCC@F?565 3J 96C 72>:=J] $96 =62G6D 369:?5 496C:D965 >6>@C:6D 2?5 2 =6824J @7 =@G6 7@C 2== H9@ <?6H 96C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 H2D 3@C? @? u63CF2CJ aa[ `hca[ :? %2==2A@@D2 r@F?EJ[ p=232>2 E@ y2>6D #2J>@?5 y24<D@? 2?5 #FE9 y@9?D@? tG6CD] $96 H2D 2 =:76=@?8 >6>36C @7 r@>6C |6>@C:2= q2AE:DE r9FC49 2?5 2=H2JD D92C65 96C 72:E9 H:E9 @E96CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 :D DFCG:G65 3J 96C 52F89E6C[ s2?2 w2CC:D W%:>X y@9?D@?j D@?[ y2>6D vC68@CJ QvC68Q Wy6DD:42X w2CC:Dj 8C2?549:=5C6?[ p33J y@9?D@? Ww2?<X |2??[ p?D=6J y@9?D@? W{F<6X r92A>2?[ y24<D@? %J=6C W{2FC6?X w2CC:D[ w2??29 w2CC:D WzJ=6X (2ED@?j 8C62E\8C2?549:=5C6?[ r2C@=:?6 |2??[ w6?CJ |2??[ {F4J r92A>2?[ y@9? w2CC:D r92A>2?[ {:==:6 w2CC:D[ t2D@? w2CC:D[ 323J 8:C= |2:D:6 |2C:6 (2ED@? 2CC:G:?8 :? u63CF2CJ a_afj D:3=:?8D[ y6C@?6 y24<D@?[ r9C:DE@= tG6CD[ (2J?6 y24<D@?[ sJ=2? y24<D@? 2?5 ?F>6C@FD @E96C 72>:=J >6>36CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C 9FD32?5 @7 dg J62CD[ y2>6D t5H2C5 w2CC:Dj 36=@G65 D@?[ #:492C5 t5H2C5 Q#:4<JQ w2CC:D 2?5 96C A2C6?ED]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] w2CC:D 2D<65 7@C E96C6 E@ 36 ?@ G:D:E2E:@?] xE H2D 96C H:D9 E92E 2== H9@ =@G65 96C[ 2?5 E92E D96 =@G65 E@ 46=63C2E6 96C =:76 :? E96:C @H? H2J 2?5 :? E96:C @H? E:>6] %96C6 H:== 36 2 AC:G2E6 8C2G6D:56 D6CG:46 7@C :>>65:2E6 72>:=J H:E9 qC@] %:> w2CC:D E@ @77:4:2E6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 72>:=J 92D C6BF6DE65 E92E >6>@C:2= 4@?EC:3FE:@?D 36 >256 E@ r9:=5C6?’D w2C3@C[ cbc r9:=5C6?VD w2C3@C sC:G6[ t4=64E:4[ p{[ be_ac :? 9@?@C @7 96C >6>@CJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>QmkDA2?mHHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>m#25?6J uF?6C2= w@>6 :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 y6=6?6 y] w2CC:D]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular ACPD investigating shooting, suspect arrested for DV ACPD confirms Monday shooting, suspect arrested Love’s amenities to include Buffalo Wild Wings Tallassee PD investigating large animal cruelty case DISMISSED: DV suspect to be released from jail Local Weather Currently in Alexander City 88° Sunny90° / 66° 6 PM 88° 7 PM 83° 8 PM 78° 9 PM 75° 10 PM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.