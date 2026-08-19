Rosalyn Lane McMurray Saunders, a writer, photographer, mother, grandmother, lover of children, and lifelong observer of the beauty in God’s world, went to be with the Lord on Friday, August 14, 2026, at the age of 70. Lane died in Fayetteville, Georgia, while visiting her children and grandchildren - exactly where she loved to be. Known as Lane to most, Momma to her children, Aunt Lane to generations of family, and Patty to her grandchildren and many others who loved her as a grandmother, she loved her family fiercely. Her beloved husband Tom, who preceded her in death in 2021, called her Susie when they first met and during the early years of their marriage. She called him Chief. After more than five years apart, her family takes comfort in believing that she has gone home to be with the Lord and is with her Chief once more.
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