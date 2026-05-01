If you’ve been thinking about buying or selling a home lately, you’ve probably heard a lot of mixed messages. One person says it’s the perfect time to buy, while another says to wait. Some say homes are flying off the market, while others are seeing properties sit longer than expected. So, which is it?

The truth is — it depends. And more importantly, it depends on what’s happening right here in our local market around Lake Martin, Dadeville and the Alexander City area.