I spent about five minutes online researching the old statement, “History belongs to the victors.” Most of what I read said that statement isn’t true, but from the eyes of a journalist, it has a deeper meaning.
Or maybe the saying just needs to be changed to something like “history belongs to the written word.”
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