I spent about five minutes online researching the old statement, “History belongs to the victors.” Most of what I read said that statement isn’t true, but from the eyes of a journalist, it has a deeper meaning.

Or maybe the saying just needs to be changed to something like “history belongs to the written word.”

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.

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