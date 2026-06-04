Everyone who knows me knows I like Chick-fil-A.

I could probably find a large cup in the car right now from where I got a refill of their liquid sugar sweet tea. And my order rarely changes — No. 1 with a large sweet tea and large fries with two Chick-fil-A sauces. I wish their app would let me change it to at least three. 

Cliff Williams is the news editor of Tallapoosa Publishers Inc.’s Elmore County newspapers. He can be reached at cliff.williams@thewetumpkaherald.com.

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