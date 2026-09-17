I witnessed something wild on Saturday afternoon.
First of all, it was one of the best days of the whole year.
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