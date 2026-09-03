Over the past several weeks, I’ve had the privilege of speaking with several community leaders about the truth of where Alex City is at.

Each leader knows the truth of what they are responsible for and what is causing the issue.

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.

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