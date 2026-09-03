Over the past several weeks, I’ve had the privilege of speaking with several community leaders about the truth of where Alex City is at.
Each leader knows the truth of what they are responsible for and what is causing the issue.
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