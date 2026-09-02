Needless to say, I’ve been to a ton of high school football games.

This is my 17th season covering high school football. Even when I left journalism for a couple years, I still did freelance work so I could stay in the game.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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