This is a big election year in Alabama politics. All our constitutional state offices are up for election. However, more importantly, all of our legislative seats are up for election. All 35 State Senate seats and all 105 House seats are on the ballot.

With Alabama being one of the most Republican states in America, the partisanship is reflected in the makeup of our State Senate and State House. We have a supermajority Republican makeup in both bodies. In the Senate, there are 27 Republicans and only 8 Democrats. That makeup will change very little, if any, in this year’s four-year term election cycle.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.