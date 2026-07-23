In what seemingly felt like the shortest month ever, June of 2026 is out the window and in the past — now we are in July. And sooner rather than later, it’ll be August, then the fall, then winter, then spring, before it all repeats all over again.

As we get older, the days seem repetitive; they feel shorter, and before you know it, time has passed. However, there is an easy way to fix and ultimately get out of the mundane repetition each day brings. And that’s packing your bag and going on a vacation.

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