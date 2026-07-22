I’ve been on an ’80s and ’90s movie watching binge trying to find movies I may have missed back in the day and I hit upon one I don’t think I watched before.

In the heyday of Robin Williams’ career he made a bunch of great movies, but Best of Times probably wouldn’t be one of them. While it’s as good or better than many new comedy/drama movies, that’s not what this column is about — this column is about community pride.

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.

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