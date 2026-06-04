When living an active life, it can be difficult finding someone who can keep up or someone even willing to take the journey with you, but Lake Martin Animal Shelter has just the companion for the job.

As I’ve said before, I am a couch potato. My shih tzu and I love to cuddle up on the weekends and binge watch a new show (we just finished the K-drama Bloodhounds and can’t wait for season 3), but there are some people out there who aren’t good at sitting still, and no judgement here. Binnie and I like our occasional walks from time to time. If you find yourself going on a hike or preferring to get your daily activity done outside, Sully would be a perfect fit. 

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Sarah Chase / TPI Sully is available for adoption at the Lake Martin Animal Shelter. He would be best in a larger home or a home with a fenced yard for him to play in and as the only furry companion.

Sarah Chase is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc.

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