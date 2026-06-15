For the average person, there might only be two spaces they frequent: Home, also known as the first space, and work, known as the second space. But there is that third space that’s just as important and should be frequented as much as the other two. 

Originally coined by author Ray Oldenburg, a third space or third place is a space that does not require your presence like the first and second. It’s places such as coffee shops, parks, libraries, churches and a range of other informal hubs for meeting. It allows for an escape from the requirements of everyday life and the freedom to rest alone, if preferred, or with friends. It is also beneficial to your mental health.

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