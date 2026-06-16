Opinion Advocates for ideas and draws conclusions based on the interpretation of facts and data. Work/relax balance is a thing Jun 16, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save I work a lot. I’ve always worked a lot.I don’t mean just paying work, but all that other stuff that goes with life. Cleaning, taking care of everyone in your family, stuff like that. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mx’> 2=D@ @?6 @7 E9@D6 A6@A=6 H9@ 92G6 D@>6 D@CE @7 AC@;64E 8@:?8 @? 2== E96 E:>6] u@C E96 A2DE EH@ J62CD x’G6 366? C6>@56=:?8 2 5@F3=6 H:56 E92E H:== 364@>6 E96 =2DE A=246 x A=2? @? =:G:?8 :?]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m%H6?EJ J62CD 28@ @C D@ >J >@EE@ H2D 2=H2JD “(@C< 92C5] !=2J 92C5]” p?5 E92E x 5:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mpD x 8@E @=56C 2?5 >J AC:@C:E:6D D9:7E65[ x BF:E A=2J:?8 BF:E6 2D 92C5] x 2=D@ 5:5?’E 92G6 6?@F89 5:DA@D23=6 :?4@>6 7@C 2 H9@=6 =@E @7 A=2J:?8]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%9FCD52J ?:89E[ D6G6C2= @7 >J 4@H@C<6CD 2?5 x E@@< 25G2?E286 @7 p=6I2?56C r:EJ r92>36C @7 r@>>6C46’D $F? u6DE:G2= %C:G:2 }:89E 2E ':?J=D }6:893@C9@@5 {@F?86]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(92E 2 8C62E H2J E@ 3=@H @77 D@>6 DE62>]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 6G6?E H2D 9@DE65 3J E96 492>36C’D *@F?8 !C@76DD:@?2=D 2?5 H6 H6C6 :?7@C>65 72:C=J BF:4<=J E92E %96 ~FE=@@< 8C@FA H@F=5 92G6 E@ 36 DA=:E :?E@ EH@ 8C@FAD] (92E 2 >:DE2<6] q2EE=6 =:?6D H6C6 5C2H?] t249 E62> >62?E :E H2D 8@:?8 E@ 56762E E96 @E96C — ?@ >2EE6C H92E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m~FC 9@DE[ y256? %F4<[ >256 DFC6 H6 5:5?’E 4962E[ 3FE 3@J H6C6 H6 =@F5] %H@ @C E9C66 E:>6D x’5 D2J “(6 DFC6 2C6 @3?@I:@FD]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$@ :7 J@F H6C6 :? ':?J=D %9FCD52J ?:89E 2?5 J@F 4@>A=2:?65 23@FE 9@H =@F5 H6 H6C6[ x 2A@=@8:K6] x? @FC 5676?D6[ H6 C62==J ?66565 E92E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp =@E @7 E:>6D[ A6@A=6 @? E96 @FED:56 =@@<:?8 :? >2J E9:?< H6 2=H2JD 92G6 2 =@E @7 7F? 5@:?8 @FC ;@3D] (9:=6 H6 5@ 6?5 FA 5@:?8 2 =@E @7 ?62E DEF77 2?5 >66E:?8 2 =@E @7 :?E6C6DE:?8 A6@A=6[ :E’D DE:== H@C<] (6 86E E:C65 2?5 3FC?E @FE ;FDE =:<6 6G6CJ3@5J 6=D6 5@6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 A@:?E @7 2== E9:D :D E92E H6 2==[ 6G6? >6[ 92G6 E@ C6>6>36C E@ E2<6 E96 E:>6 E@ 6:E96C :?E6?E:@?2==J 5@ ?@E9:?8 @C 5@ D@>6E9:?8 7F?] (6 2== ?665 2 3C62< 7C@> E96 6G6CJ52J DEC6DD@CD @7 =:76]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx 564:565 E@ HC:E6 E9:D 2D 2 C6>:?56C E@ >JD6=7 E@ DE@A 36:?8 D@ 92C5 @? >JD6=7] x 766= 325 :7 x’> ?@E 2E H@C< 2?5 ?@E 5@:?8 D@>6E9:?8 AC@5F4E:G6] x 766= 8F:=EJ x’G6 H2DE65 E:>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(9:=6 E:>6 :D AC64:@FD[ 6DA64:2==J 2D J@F 286 2?5 J@F DE2CE E9:?<:?8 23@FE 6G6CJE9:?8 J@F H2?E E@ 244@>A=:D9 367@C6 :E’D E@@ =2E6[ C6=2I:?8 2?5 C6H:?5:?8 :D ;FDE 2D :>A@CE2?E E@ @FC @G6C2== 962=E9 2?5 H6==\36:?8]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$@ :7 J@F ECJ E@ C6249 >6 @? E96 H66<6?5 2?5 42?’E 86E >6[ :E’D A@DD:3=6 x’G6 966565 >J @H? 25G:46 E@ C6=2I >@C6]k^DA2?mk^Am Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Work-life Balance Relaxation Stress Relief Leisure Burnout Family Recommended for you Nominate Your Favorites! Most Popular All-Elmore County Baseball All-Stars Summer EBT benefits coming Beach day close to home Kalib Spivey announces his college destination COACH OF THE YEAR: For Justin Chandler, coaching is bigger than baseball Local Weather Currently in Alexander City 71° Rain72° / 71° 2 PM 71° 3 PM 71° 4 PM 71° 5 PM 72° 6 PM 72° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.