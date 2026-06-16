The phone rings at the worst moment of a family's life. At this firm, the answer comes in whichever language the family thinks in.
There is a moment after every serious wreck when an adjuster calls and a family has to decide who to trust. For Spanish speaking households across Texas, that moment has long been a trap. One Texas firm built its practice to close it.
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