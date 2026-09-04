TL;DR
Agentic payments require proven regulatory compliance, not just AI claims.
The Software House leads with a live, production-grade AI banking agent.
Structured AI delivery frameworks outperform ad hoc prompt engineering.
Engineering leaders should prioritize documented zero-hallucination results in regulated environments.
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