SEC Media Days will begin next week in Tampa, FL and I might finally have something substantive to talk about. This will be Alex Golesh’s first opportunity to experience the unique blend of chaos and splendor that is “Media Days.” 

After all, it’s the one that started them all. Golesh will take the podium on Tuesday and I’m very much looking forward to hearing his thoughts. He has been forthright and genuine in every public appearance up to this point and I expect nothing less next week. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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