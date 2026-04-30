There is a dynasty brewing in Tallapoosa County, and you don’t need to venture too far down U.S. Highway 280 to find them. The Dadeville boys and girls track and field teams have essentially made a living at the Class 3A Sectional meet — and this year was no different.
The boys team walked away with its fourth consecutive sectional crown, while the girls' team picked up its highest finish in school history with a third-place finish, sitting behind Westminster and Lee-Scott.
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