There is a dynasty brewing in Tallapoosa County, and you don’t need to venture too far down U.S. Highway 280 to find them. The Dadeville boys and girls track and field teams have essentially made a living at the Class 3A Sectional meet — and this year was no different.

The boys team walked away with its fourth consecutive sectional crown, while the girls' team picked up its highest finish in school history with a third-place finish, sitting behind Westminster and Lee-Scott.

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Submitted / TPI The Dadeville girls track and field team earned their highest overall finish in school history at Sectionals, finishing third overall. The girls side is sending five girls to compete in the state meet, while Arielle Russell earned MVP at sectionals.
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Submitted / TPI The Dadeville boys track and field team pose with coaches Michael Taylor, left, and Marquita Johnson, right, after winning the Class 3A Sectionals. The boys teams had 11 state qualifiers.