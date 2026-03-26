FIRST TEAM

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File / TPI Wetumpka's Kaleb Ballard, a sophomore forward, led the Indians in points and rebounds throughout the season. His performance, though still colored by his youth, proved that Ballard's ceiling is sky-high.

Kaleb Ballard, Wetumpka sophomore forward

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File / TPI Elmore County's senior point guard and team captain Gage Davis (12) averaged over 10 points per game this season and led the Panthers in assists. His biggest impact was ability to get ECHS to step up in big moments, allowing the Panthers to reach the regional semi-finals for the first time in 30 years.
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File / TPI Stanhope Elmore's Terrence Collins, a sophomore guard, led his team in points and rebounds throughout this season, with 19.3 and 10.4 per game respectively. He also led the team in 3-point percentage, shooting 43% from beyond the arc.
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File / TPI Edgewood Academy's Brock Whitt (5) has been a mainstay for the Wildcats for five years. He wrapped his senior campaign by leading Edgewood to the AISA Class A championship game, finishing as the runners-up. He averaged 12.1 points and 10.1 rebounds per game.
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File / TPI Tallassee's Jayshon Skipper (30) led the Tigers in points this season as the resident sharpshooter.