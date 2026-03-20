FIRST TEAM

Queen Ballard, Wetumpka senior center

Wetumpka High School Girls Basketball
Buy Now

File / TPI Wetumpka's Queen Ballard led the Indians in scoring and rebounds this season as the lone senior on the starting five. She put up a whopping 19 double-doubles and averaged above 10 points and 10 rebounds for the entire season.
031826 gbb all-stars tribune.jpg
Buy Now

File / TPI Tallassee's sophomore forward London O'Neal led the Tigers in scoring and rebounding this season, posting a fairly dramatic improvement from last year. According to coach Richard Taylor, O'Neal puts up at least 200 shots every day, practicing consistently and showing her determination to improve.
031826 gbb all-stars kuraji crosby.jpg
Buy Now

File / TPI Stanhope Elmore forward Kuraji Crosby, just a freshman this season, is a two-year starter looking to continue her streak of dominance into the next three seasons and take the Mustangs all the way to a state championship.
031826 gbb all-stars hailey phelps.jpg
Buy Now

File / TPI Holtville's Hailey Phelps, now a two-time All-Elmore County All Star, averaged 11 points, eight rebounds and seven steals and led her team in every stat category. The Bulldogs made their second consecutive playoff appearance for the first time in program history.
031826 gbb all-stars jadah townsend.jpg
Buy Now

File / TPI Edgewood's sixth-grade phenom Jadah Townsend led her team in points and assists with 30.1 and seven per game, respectively. She is a first-team All-Elmore County player.