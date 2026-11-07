I, along with every other rational human being on the planet that knows anything about football, didn’t expect 2026 to be a banner year for the Auburn Tigers.
Most predictions for Alex Golesh’s first year on the Plains landed squarely on 7 or 8 wins. That goal is still possible. LSU and Ole Miss are both highly ranked quality teams that have legitimate Playoff aspirations. I doubt anyone is very surprised that Auburn was defeated by both teams in consecutive weeks.
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