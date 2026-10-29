For Baylie Barrett, the final match of her volleyball career at Edgewood Academy became an integral memory she will never forget.
The senior outside hitter surpassed 1,000 career kills during the Class A state tournament on Oct. 19, reaching the milestone in the second set after entering the match needing 10 more kills to accomplish the feat.
kAmkDA2?m(9:=6 E96 >:=6DE@?6 >2C<65 2 D:8?:7:42?E :?5:G:5F2= 249:6G6>6?E[ :E 2=D@ C6AC6D6?E65 J62CD @7 92C5 H@C<[ A6CD6G6C2?46 2?5 4@>>:E>6?E E@ 96C E62>>2E6D] tG6? 2D t586H@@5 ?2G:82E65 492==6?8:?8 D62D@?D[ q2CC6EE 4@?E:?F65 E@ 4@>A6E6 H:E9 E96 D2>6 56E6C>:?2E:@? E92E 925 567:?65 96C 42C66C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C t586H@@5 4@249 |@C82? w2CC6=D@?[ H9@ 4@24965 q2CC6EE 5FC:?8 96C 7:?2= EH@ D62D@?D[ E92E >6?E2=:EJ :D H92E >2<6D E96 D6?:@C DE2?5 @FE]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x 766= =:<6 D96’D 8C@H? 2 =@E @7 H2JD ;FDE 3642FD6 E96J’C6 D@ FD65 E@ H:??:?8[ 2?5 x <?@H E96 A2DE EH@ J62CD H6 92G6?’E H@?[ 3FE x E9:?< D96’D =62C?65 D@ >F49 2D 2? 2E9=6E6 E@ ;FDE DE:== 36 C6=6?E=6DD[ 6G6? H96? E9:?8D 2C6?’E 8@:?8 J@FC H2J[” w2CC6=D@? D2:5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%92E C6=6?E=6DD?6DD H2D 6DA64:2==J 6G:56?E E9C@F89@FE q2CC6EE’D D6?:@C D62D@?[ 2D D96 4@?E:?F65 A=2J:?8 H9:=6 562=:?8 H:E9 2 <?66 :?;FCJ E92E 925 3@E96C65 96C 7@C EH@ J62CD] w2CC6=D@? D2:5 q2CC6EE =:<6=J ?66565 2?@E96C DFC86CJ[ 3FE 96C 56E6C>:?2E:@? E@ C6>2:? @? E96 4@FCE ?6G6C H2G6C65]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms6DA:E6 E96 A9JD:42= 492==6?86D[ q2CC6EE 4@?E:?F65 4@>A6E:?8 2?5 H@C<:?8 7@C 96C E62>[ F=E:>2E6=J C6249:?8 E96 `[___\<:== >2C< :? E96 7:?2= >2E49 @7 96C t586H@@5 42C66C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw2CC6=D@? D2:5 q2CC6EE H2D 2H2C6 @7 9@H 4=@D6 D96 H2D E@ E96 >:=6DE@?6 5FC:?8 E96 4=@D:?8 H66<D @7 E96 D62D@?] w@H6G6C[ E96 244@>A=:D9>6?E H2D ?6G6C E96 AC:>2CJ C62D@? D96 A=2J65]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“$96 5@6D?’E A=2J ;FDE 7@C C64@8?:E:@? @7 42C66C >:=6DE@?6D[” w2CC6=D@? D2:5] “qFE :E 567:?:E6=J ;FDE D9@HD 9@H >F49 92C5 H@C< D96’D AFE :?E@ :E 2?5 9@H >F49 4@?D:DE6?4J D96 92D 3C@F89E E@ E9:D AC@8C2>]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mq6J@?5 96C AC@5F4E:@? 2D 2? @FED:56 9:EE6C[ q2CC6EE’D =6256CD9:A 3642>6 2?@E96C 567:?:?8 A2CE @7 96C 42C66k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mC] }2>65 2 42AE2:? 2D 2 D6?:@C[ D96 925 2=C625J 6DE23=:D965 96CD6=7 2D 2 =6256C :? AC6G:@FD D62D@?D[ 62C?:?8 E96 ECFDE 2?5 C6DA64E @7 96C E62>>2E6D E9C@F89 96C H@C< 6E9:4 2?5 2AAC@249 E@ E96 82>6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw2CC6=D@? D2:5 q2CC6EE D6ED E96 E@?6 5FC:?8 AC24E:46D 2?5 3C:?8D 2? 6?6C8J E92E :D 5:77:4F=E E@ C6A=246] q2CC6EE’D :?7=F6?46[ w2CC6=D@? 25565[ 6IE6?5D 36J@?5 96C A6C7@C>2?46 @? E96 4@FCE]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“$96’D ;FDE 2 ECF6 E62>>2E6 2?5 =6256C[” w2CC6=D@? D2:5] “x’G6 ?6G6C C62==J >6E 2 8:C= H9@ 92D D@ >F49 D<:== E92E D96 5@6D[ 3FE :E’D 2=D@ ;FDE D6=7=6DD 2D 72C 2D AFEE:?8 E96 E62> 23@G6 96C 244@>A=:D9>6?ED 2D >F49 2D D96 5@6D]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%92E 4@>3:?2E:@? @7 E2=6?E 2?5 D6=7=6DD?6DD 92D 96=A65 q2CC6EE =62G6 2 =2DE:?8 :>AC6DD:@? @? E96 AC@8C2>] (9:=6 96C `[___ 42C66C <:==D AC@G:56 2 >62DFC23=6 C64@C5 @7 96C @776?D:G6 4@?EC:3FE:@?D[ q2CC6EE’D >6?E2=:EJ :D H92E D6A2C2E6D 96C 7C@> @E96C A=2J6CD]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mtG6? H96? t586H@@5 72465 D:8?:7:42?E 567:4:ED[ q2CC6EE C67FD65 E@ 324< 5@H?] w6C H:==:?8?6DD E@ 4@?E:?F6 4@>A6E:?8 2?5 6?4@FC286 E9@D6 2C@F?5 96C 3642>6 2 C67=64E:@? @7 E96 =6256CD9:A D96 3C@F89E E@ E96 E62> E9C@F89@FE 96C 42C66C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C w2CC6=D@?[ 4@249:?8 q2CC6EE @G6C E96 A2DE EH@ D62D@?D 92D 366? 2 >6>@C23=6 6IA6C:6?46[ @?6 E92E 92D :?7=F6?465 96C @H? 2AAC@249 E@ 4@249:?8]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x7 x 925 D:I @7 96C >6?E2==J[ ?@E 6G6? ;FDE D<:==H:D6[ 3FE ;FDE E96 >6?E2=:EJ D96 92D @? E96 4@FCE[ x H@F=5 ?6G6C =@D6[” w2CC6=D@? D2:5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mq2CC6EE’D 7:?2= D62D@? 2=D@ >2C<65 2 492?86 7C@> AC6G:@FD J62CD 2D D96 ?@ =@?86C D92C65 E96 4@FCE H:E9 96C D:DE6C] w2CC6=D@? D2:5 A=2J:?8 2=@?8D:56 96C D:DE6C 925 366? @?6 @7 q2CC6EE’D >@DE >62?:?87F= >6>@C:6D[ >2<:?8 E9:D D62D@? 2 5:776C6?E 6IA6C:6?46 7@C E96 D6?:@C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$E:==[ q2CC6EE 4@?E:?F65 E@ =625 2?5 4@>A6E6[ C67FD:?8 E@ =6E E96 492?86D @C 492==6?86D 567:?6 96C 7:?2= J62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp=E9@F89 96C t586H@@5 42C66C 6?565 H:E9@FE E96 7:?:D9 E96 AC@8C2> 925 9@A65 7@C[ E96 `[___\<:== >:=6DE@?6 @776C65 2 7:EE:?8 7:?2= 492AE6C 7@C 2 A=2J6C H9@D6 A6CD:DE6?46 C6>2:?65 4@?DE2?E E9C@F89 3@E9 DF446DD 2?5 25G6CD:EJ]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am