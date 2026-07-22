I had a moment this weekend that made me feel so old, and yet I am only 25. 

Last weekend, the MLB Draft was underway, and plenty of the top talent was whisked away by organizations. Although I’ve hinted at my newfound love of professional baseball, I’m still just in the early days of really enjoying it. However, I had my eye on the draft this year for one name in particular — Trevor Condon. 

Samuel Higgs is the sports editor for the Alexander City Outlook and Dadeville Record. 

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