The best teams peak at the right time.
Elmore County’s girls soccer team has had a historic season to continue a historic run over the last three years. Under coach Leslie Hines and her assistants, the Panthers have seen overwhelming success. Success continued throughout this season, culminating in another Class 5A Area 6 title and a home-field advantage for the first round of the playoffs.
kAmkDA2?m%9:D :D t=>@C6 r@F?EJ’D E9:C5 4@?D64FE:G6 2C62 492>A:@?D9:A] {2DE D62D@?’D 2C62 492>A:@?D9:A =65 E@ E96 !2?E96CD’ 7:CDE\6G6C t=:E6 t:89E 2AA62C2?46]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mqFE ?@H[ :E’D a_ae 2?5 trw$ 92D A=2?D E@ AFD9 6G6? 7FCE96C :?E@ E96 A@DED62D@?] x7 :ED C68F=2C D62D@? A6C7@C>2?46 :D 2?JE9:?8 E@ 8@ 3J[ E96 !2?E96CD 4@F=5 7:?5 E96>D6=G6D 4@>A6E:?8 7@C 2 q=F6 |2A EC@A9J] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx? E96 7:?2= 82>6 @7 2C62 A=2J @? %F6D52J[ E96 !2?E96CD 72465 E96:C 4C@DD\4@F?EJ C:G2= w@=EG:==6[ 56762E:?8 E96 qF==5@8D :? 2?@E96C 5@>:?2?E D9@H:?8[ e\b] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%9:D :D E96 36DE 82>6 H6’G6 A=2J65 2== D62D@?[” w:?6D D2:5] “%96 8:C=D 5:5 6I24E=J H92E E96J’C6 EC2:?65 E@ 5@[ H9:49 :D >2:?E2:? A@DD6DD:@?[ A2DD E96 32==[ =@@< 29625 E@ J@FC 8:C=D[ ECFDE 6249 @E96C[ E2<6 D@>6 D9@ED[ 2?5 E96J’C6 8@??2 8@ :? 6G6?EF2==J]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mtrw$ 6I64FE65 E92E 6I24E DEC2E68J E@ A6C764E:@?] uC6D9>2? >:57:6=56C p=2:?2 u=@C6K D4@C65 E96 7:CDE 8@2= :? ;FDE E96 E9:C5 >:?FE6 @7 E96 >2E49] $@A9@>@C6 46?E6C324< s6=2?6J w:?6D D4@C65 E96 !2?E96CD’ D64@?5 8@2= :? E96 ``E9 >:?FE6 @77 2 4@C?6C <:4< 7C@> D6?:@C 46?E6C324< r2C=66 $:56D] k^DA2?mk^Am
More from this section
kAmkDA2?m“$4@C:?8 @? 62C?65 D6E A:646D :D D@ 4CF4:2= 7@C 2?J E62>[” w:?6D D2:5] “(6 925 492?865 D@>6 @7 >J 8:C=D FA 7C@> E96 368:??:?8 @7 E96 D62D@?[ 2?5 H6 3C@F89E :? r2C=66 $:56D[ H9@VD 8@E 2 3:8 =68 @? 5676?D6[ 2?5 H6 AFE 96C <:4<:?8 WD6E A:646DX 3642FD6 D96’D 8@E E92E A6C764E 2C49] p?5 E96? x >@G65 s6=2?6J w:?6D :?E@ E96 DE24< 3642FD6 D96’D D@ 288C6DD:G6 @? E96 32==[ 2?5 D96’D ?@E 27C2:5 E@ ;F>A @C AFE 96C 3@5J @? :E]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr6?E6C 2EE24<:?8 >:57:6=56C zC:DE:?2 t=>@C6 ?@E4965 @?6 >@C6 8@2= E@ D@=:5:7J 2 b\` =625 @G6C E96 qF==5@8D 9625:?8 :?E@ 92=7E:>6[ 4@?EC@==:?8 E96 82>6 2?5 :ED A246] %96 !2?E96CD’ 324<=:?6 @7 5676?D6[ DE2CC:?8 s6=2?6J 2?5 $:56D[ A=2J65 2 DF3DE2?E:2= C@=6 :? 9@H E96 E62> >2?2865 E96 A246 H9:=6 DEC:G:?8 7@C CF?D 2?5 D9@ED @? 8@2=] (96?6G6C E96 qF==5@8D 7@F?5 2 82A @C >256 2 CF?[ @?6 trw$ 5676?56C @C >:57:6=56C 492==6?865 E96 32==] $@>6E:>6D E96 492==6?86 3642>6 2 D:>A=6 DE62=[ @E96C E:>6D 2 3:E @7 D6A2C2E:@? H@F=5 4C62E6 6?@F89 C@@> E@ 2==@H 2?@E96C A=2J6C E@ DH66A :? 2 3@@E E96 32== 324< FA7:6=5[ C6DE2CE:?8 E96 @776?D:G6 2EE24<] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“(6’G6 H@C<65 C62==J 92C5 @? @FC 5676?D:G6 =:?6[” w:?6D D2:5] “(6’G6 H@C<65 @? H2E49:?8 @FC 324<D:56[ H6 E6?5 E@ AFD9 @G6C D@ >F49 2?5 D@>6E:>6D 2 8:C= H:== D?62< 369:?5 FD] (6 4@CC64E65 E92E[ 2?5 :E’D >256 2 3:8 5:776C6?46 H:E9 FD >2:?E2:?:?8 4@?EC@= 2?5 >2:?E2:?:?8 @FC 4@>A@DFC6 2?5 ECFDE:?8 6249 @E96C @? E96 =:?6]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx? E96 D64@?5 92=7[ t=>@C6 r@F?EJ’D DEC:<6C 2?5 C6:8?:?8 !=2J6C @7 E96 *62C r25: rC6HD D4@C65 96C `cE9 8@2= @7 E96 D62D@? :? E96 ca?5 >:?FE6[ 2DD:DE65 3J u=@C6K] s6=2?6J 2?5 $:56D =:?<65 FA @?6 >@C6 E:>6 7@C 2?@E96C 8@2= @77 2 4@C?6C <:4< :? E96 dbC5 >:?FE6] u=@C6K D4@C65 E96 !2?E96CD’ 7:?2= 8@2= @7 E96 >2E49 :? E96 edE9 >:?FE6 E@ D62= trw$’D H:? @G6C E96 qF==5@8D 2?5 4=:?49 :ED E9:C5 2C62 E:E=6 :? 2D >2?J D62D@?D] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 !2?E96CD H:== 9@DE s6>@A@=:D 7@C E96 7:CDE C@F?5 @7 E96 A=2J@77D 2E f A]>] %9FCD52J :? t4=64E:4]k^DA2?mk^Am