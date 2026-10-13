Edgewood Academy is advancing to the AISA Regional Tournament after closing out its home volleyball schedule with a 3-0 sweep of Crenshaw Christian Academy, winning 25-17, 25-15, 25-16 behind a disciplined team effort and a strong offensive performance from Baylie Barrett.

The victory was especially meaningful for Edgewood’s seniors, who played their final home match. Wildcat coach Morgan Harrelson praised the group’s determination and ability to take control against a Crenshaw team that had given the Wildcats trouble in previous meetings.