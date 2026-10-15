The Edgewood Academy Wildcats will face a familiar rival in the Autauga Academy Generals in a matchup steeped in history, with Autauga holding a 29-12 advantage in the all-time series.

Edgewood enters the rivalry game looking to bounce back after a difficult 58-8 loss to Hooper Academy, while Autauga comes in riding the momentum of a dominant 53-0 victory over Crenshaw Christian. With both teams coming off very different performances, the Wildcats will face the challenge of regrouping against a Generals team coming off a shutout win.