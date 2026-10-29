Elmore County’s volleyball season came to a close Thursday in the 2026 Class 4A South Regional Tournament, falling to Orange Beach in straight sets, 25-18, 25-19 and 25-16.

Despite the loss, the Panthers continued to compete against an Orange Beach team that reached the Final Four last season, fighting to keep rallies alive and create scoring opportunities against a disciplined opponent.

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Cliff Williams / TPI Elmore County High School Charley Labriola (10) hits against Beauregard.