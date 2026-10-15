The Elmore County Panthers look to build on their recent success when they face the Beauregard Hornets who are searching for answers after a difficult season. With Elmore County coming off a win against Valley and Beauregard suffering a loss to Tallassee, the teams enter the matchup heading in opposite directions.

The Panthers will also have an opportunity to challenge Beauregard’s advantage in the all-time series, with the Hornets currently leading 11-9. Elmore County will look to use its recent momentum to close that gap while continuing to strengthen its position as the season progresses.