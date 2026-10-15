The Holtville Bulldogs enter Friday night’s matchup against the Charles Henderson Trojans with momentum on their side, having won their past two games. Now, Holtville will look to extend that streak to three while taking the lead in a series that has remained tied for decades.

The two programs have not met since Nov. 14, 1942, when Holtville claimed the victory. With the all-time series tied at 2-2, Friday’s contest gives the Bulldogs an opportunity to move ahead in the historical matchup while continuing to build on their recent success.