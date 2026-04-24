Two ranked teams in their respective classification and a reigning state champ — that was the slate for the Holtville softball team this weekend at the Benjamin Russell Strike Out Cancer Tournament.

Ultimately, even with a loaded slate and four games over two days, the Bulldogs walked out with a 3-1 record. They beat Benjamin Russell, 8-5, Horseshoe Bend, 4-1, and Moody, 8-4 and fell 10-5 to Dadeville on Friday.

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Samuel Higgs / TPI Holtville's Kali Ingram loads a throw to first base against Horseshoe Bend on Saturday. The Bulldogs finished 3-1, picking up wins over ranked opponents Moody and Horseshoe Bend.