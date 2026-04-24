Two ranked teams in their respective classification and a reigning state champ — that was the slate for the Holtville softball team this weekend at the Benjamin Russell Strike Out Cancer Tournament.
Ultimately, even with a loaded slate and four games over two days, the Bulldogs walked out with a 3-1 record. They beat Benjamin Russell, 8-5, Horseshoe Bend, 4-1, and Moody, 8-4 and fell 10-5 to Dadeville on Friday.
kAmkDA2?m“x >62?[ W:E H2D 2X C62==J[ C62==J 8@@5 H66<6?5[” w@=EG:==6 4@249 #66D6 r=2J3C@@< D2:5] “(6 H6?E b\`j DE2CE65 @77 J6DE6C52J H:E9 2 8@@5 H:? 282:?DE E96 D@=:5 q6?;2>:? #FDD6== E62>] s256G:==6 8@E E96 36DE @7 FDj E96J 8@E 2 G6CJ J@F?8[ 2E9=6E:4 E62>] %96? 2 C62==J[ C62==J 8@@5 D9@H:?8 7@C FD W$2EFC52JX] (96? J@FC EH@ @AA@?6?ED 92G6 E96 =2DE J62CVD ap !:E496C @7 E96 *62C 2?5 =2DE J62CVD dp DE2E6 492>A:@?[ J@F <?@H J@F 8@E E@ D9@H FA 2?5 A=2J] ~FC 3:886DE E9:?8 x D2H W$2EFC52JX :D @FC 8:C=D 2446AE:?8 E92E 492==6?86]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m}@E @?=J 5:5 w@=EG:==6 92G6 2 DF446DD7F= 52J :? E96 E@FC?2>6?E[ 3FE :E’D 82G6 E96 8:C=D 2 E2DE6 @7 H92E’D @? E96 9@C:K@?] w@=EG:==6 DE:== 92D E96 r=2DD dp pC62 d %@FC?2>6?E :? E96 >:5DE[ 3FE C:89E 27E6C :D E96 pw$pp #68:@?2= %@FC?2>6?E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~7 4@FCD6[ E96 qF==5@8D 2C6 ?@ DEC2?86CD E@ E96 6?G:C@?>6?E[ 3FE 2E =62DE C6A=:42E:?8 :E — 6DA64:2==J H:E9 E96 E6>A6C2EFC6D C:D:?8 — 8:G6D E96> 2 D=:89E 6586 9625:?8 :?E@ :E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“xEVD 6I24E=J H92E H6 ?66565[” r=2J3C@@< D2:5] “x E9:?< E92EVD <:?5 @7 H92E 8@E E@ FD :? E96 D64@?5 82>6 W282:?DE s256G:==6 @? uC:52JX] %96 962E :?56I 23@G6 h_ H2D C62==J 362E:?8 @? FD[ 3FE :E <:?5 @7 AFE FD :? 2 8@@5 >6?E2= DA246 E@ F?56CDE2?5 H92E H6 ?66565 E@ 5@ E@ AC6A2C6 7@C W$2EFC52JX] %96? E@ 4@>6 @77 2 3:8 82>6[ :? E96 7:CDE @?6[ E96? EFC? 2C@F?5[ a_ >:?FE6D =2E6C[ J@FVC6 A=2J:?8 2 5676?5:?8 DE2E6 492>A:@?]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 H:? @G6C |@@5J :D H92E DE@=6 E96 D9@H 7@C E96 qF==5@8D] %96J H6C6 724:?8 2 @?6\CF? 567:4:E 8@:?8 :?E@ E96 7:?2= :??:?8[ 3FE E96 32ED 42>6 2=:G6] x? E96 7:?2= 7C2>6[ w@=EG:==6 D4@C65 7:G6 CF?D E@ AF== 2H2J H:E9 E96 H:?[ C24<:?8 FA `_ 9:ED @? E96 52J] z2=: x?8C2> H6?E b\7@C\b[ D4@C:?8 EH@ CF?D 2?5 255:?8 2? #qx] z:?D=6J u2F=< 2?5 q2I:6 v@77 6249 25565 EH@ 9:ED :? E96 82>6 H:E9 p??2 {2HC6?46[ zJ=:6 $?@H56? 2?5 qCJ2=:? {2?87@C5 6249 7:?:D9:?8 H:E9 @?6 9:E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%C:?:EJ $EC@?8 8@E E96 DE2CE :? E96 >@F?5 282:?DE |@@5J[ DFCC6?56C:?8 7:G6 9:ED 2?5 7@FC CF?D — @?=J @?6 @7 H9:49 H2D 62C?65] $96 5:5 ?@E H2=< 2?J 32EE6CD 2?5 DECF4< @FE EH@ E9C@F89 7:G6 :??:?8D @7 H@C<]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96 3:886DE E9:?8 H2D ;FDE A=2J:?8 D6=7=6DD D@7E32==[ ?@E ECJ:?8 E@ 5@ >@C6 E92? E96J H6C6 2D<65 E@ 5@[” r=2J3C@@< D2:5] “$E2J:?8 D:>A=6[ 9:EE:?8 92C5 =:?6 5C:G6D E9C@F89 E96 >:55=6[ F?56CDE2?5:?8 @FC C@=6D] x >62?[ E92EVD E96 3:886DE E9:?8[ 2?5 E96? 36:?8 H:==:?8 E@ A2DD E96 32E E@ E96 ?6IE A6CD@?] &?56CDE2?5[ ‘w6J[ xV> 8@??2 5@ >J ;@3j E96 ?6IE A6CD@?VD 8@??2 5@ E96:C ;@3]’”k^DA2?mk^Am