Holtville battled through three quarters against Charles Henderson on Friday night, but the Trojans found their footing late to secure a 38-17 victory over the Bulldogs.

The Bulldogs entered halftime with a 10-7 lead after a disciplined first-half performance on both sides of the ball. Holtville’s defense limited Charles Henderson’s opportunities for explosive plays, forcing the Trojans to work for their yards, while the offense put together drives that resulted in points.